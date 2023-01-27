2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 21.hafta maçında, yarın Aydın temsilcisi Nazilli Belediye’yi konuk edecek.

İkinci yarının ilk iki maçında, evinde lider Şanlıurfaspor’la, deplasmanda da Somaspor’la 0-0 berabere kalarak 4 puan kaybeden Çorum FK, Nazilli Belediye karşısında devrenin ilk galibiyetini alıp, galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekipte, tedavileri süren Ali Türkan, Ozan Sol ve Mehmet Taşçı yarınki maçta yer alamayacaklar. Gökhan Karadeniz’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen ve Çorum FK gibi son iki maçı berabere biten Nazilli Belediyespor ise Çorum’dan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı Alim Harlak ve geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapatan Cemal Şener takımdaki yerlerini alamayacaklar.

35 puanlı 6.sıradaki Çorum FK ile 22 puanlı 13.sıradaki Nazilli Belediye arasında yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Yalçın Taşkınfurat’ın yardımcılıklarını ise Kocaeli bölgesinden Burak Celep ve Rize bölgesinden Akın Karabacak yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Burak Taşkınsoy ise maçın dördüncü hakemliğini yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

