Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 10.hafta maçında ligin iki yenilgisiz takımı TVF Spor Lisesi ile Sungurlu Belediyespor bugün Ankara’da karşı karşıya gelecek. Lig’de yenilgi yüzü görmeyen iki takımın kritik mücadelesi Ankara Selim-Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayacak. Bu karşılaşma TVF Voleybol Tv youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda, Anadolu Şahinspor ile Ankara Barosu, Giresunspor ile Başkent Beşiktaşlılar, Yıldızlar Topluluğu Al Star ile Dereköy Kartalspor ve 1921 Orduspor ile Maliye Voleybol takımları karşı karşıya gelecek.