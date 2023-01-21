Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubu 16.hafta maçında yenilgisiz lider Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile ikinci sıradaki Akkuş Belediyespor bugün Çorum’da kozlarını paylaşacak. Normal sezonu yenilgisiz tamamlamak isteyen Çorum temsilcisi bugün Akkuş Belediyespor’u yenerek belirlenen hedefe emin adımlarla ilerlemek istiyor. Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor ise Çorum’da rakibini mağlup ederek namağlup ünvanını sonlandırmak istiyor. Çorum temsilcisi ile Ordu temsilcisi arasında bugün Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Niksar Belediyespor ile TVF Spor Lisesi, Hatay Erzin Yeşilkent ile Yenişehir Belediyespor ve Anadolu Voleybol ile Gümüşsu Gümüşhanespor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

