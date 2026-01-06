Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 18.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Konya temsilcisi Karapınar Anadolu Leoparları takımını konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Sungurlulu voleybol severler diğer maçta olduğu gibi bu maçta da yoğun ilgi gösterdi. Maça iyi başlayan Çorum temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla bir anda farkı açtı ve ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu devam ettiren Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-16 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakibi zaman zaman oyuna ortak olsa da son bölümde hata yapmayan Çorum’un efeleri seti 25-21 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Sungurlu Belediyespor puanını 31’e yükselterek Play-Off yolunda bir engeli daha aşarken, konuk Karapınar Anadolu Leoparları takımı ise 11 puanda kaldı.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Muammer Bulut, Hüseyin Baş.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Berkun, Erenhan, Mehmet, Abdulsamet, Burak, Eray, Kaan, Eneshan, Mehmet Cam, Serkan.

KARAPINAR ANADOLU LEOPARLARI: Ahmet Kaan, Hüseyin, Kazım, Adem, Mustafa, Hasan, M.Ayar, Taha, Metin, Mertcan, Süleyman.

SÜRE: 1 saat 15 dakika.

SETLER: 25-18, 25-16, 25-21.