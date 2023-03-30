Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig Play-Off yarı final müsabakaları Bursa’da start aldı. 2.Grup’ta mücadele eden Çorum Belediyespor ilk maçında Diyarbakır temsilcisi Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken, Çorum’un efeleri zor da olsa ilk seti 30-28 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Alex’in oyuna ağırlığını koyması ile birlikte üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri bu seti 7 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyundan düşen rakibi karşısında ilk bölümden itibaren sayı üstünlüğünü eline geçiren Kırmızı-Siyahlılar son bölümde zaman zaman zorlansa da seti 25-22 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Grup’ta oynanan diğer maçta ise Alanya Belediyespor, Sainth Joseph’i aynı skorla mağlup ederek Çorum’un efeleri ile birlikte yarı final grubuna 3 puanla başlamayı başardı.

BUGÜN RAKİP ALANYA

Bursa'da devam eden Erkekler 1.Voleybol Ligi Play-Off yarı final müsabakalarında Çorum'un efeleri bugün gruptaki son maçına çıkacak.

İlk maçta Diyarbakır temsilcisi Yenişehir'i 3-0'la geçen Çorum Belediyespor dün ise gazetemizin basıma girdiği saatlerde İzmir temsilcisi Saint Joseph takımı ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlılar gruptaki son maçını bugün saat 17.30'da Cengiz Göllü Spor Salonu'nda Rest Property Alanya Belediyespor ile oynayacak. Bu karşılaşma TVF youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşma öncesi saat 15.30’da aynı salonda Yenişehir Belediyespor ile İzmir temsilcisi Saint Joseph takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

