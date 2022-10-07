Birim çalışanları, öğretim elemanları ve öğrencilerin uygulama çalışmalarının koordine edilmesi, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim-öğretim programında öngörülen dönem içi ders uygulamalarının oluşturulmasına yönelik uygulama esaslarını ve ilkelerini kapsayan protokole, Oda Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler ile Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İhsan Çetin imza attı.

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. İhsan Çetin, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Abdulsamed Eftal, Öğretim Görevlileri Ecz. Çağla Çelik ve Ecz. Sevim Gökçe Yılmaz’ın Eczacı Odası’nı ziyaretinde, Oda Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ecz. Ali İskender Türkmen, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Bilge Demir Uysal ve Ecz. Seçil Ertürk hazır bulundu.



(Haber Merkezi)

