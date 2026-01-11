Çorum Eczacı Odası tarafından, Çorum Belediyesi ÇOKİŞ iş birliğiyle hayata geçirilen “Farmahane Eczane Teknikeri Yetiştirme Projesi” kapsamında yürütülen mülakat süreci tamamlandı. Eğitime katılmaya hak kazanan adaylar, 8 haftalık programla mesleğe hazırlanacak.

Projeye başvuran adaylarla yapılan mülakatlarda; mesleğe olan ilgi ve motivasyon, iletişim becerileri ile proje kriterlerine uygunlukları değerlendirilirken, süreci başarıyla tamamlayan adaylar eğitim programına katılmaya hak kazandı.

Seçilen adaylar, 19 Ocak–11 Mart tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 13.00–17.00 saatleri arasında, toplam 96 saatlik ve 8 hafta sürecek eğitim programına katılacak. Eğitim programı sonunda adaylar, eczane teknikeri olarak mesleki hayata hazırlanacak.

Çorum Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunan bu tür projelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR