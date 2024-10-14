Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, bir TV kanalında eczacılık mesleği ile ilgili yapılan saygısızca eleştirilere sert tepki göstererek, ilgili tüm kişi ve kurumları, eczacılık mesleğinin onuruna sahip çıkmaya çağırdı.

Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nun yazılı açıklaması şöyle:

Son dönemde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, eczacılık mesleğine yönelik yapılan saygısız ve küçümseyici ifadeleri büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşılamış bulunmaktayız.

Programda, eczacılığı “para üstü veren” bir meslek olarak nitelendiren, “Bu mesleği 5 yıl eğitim alarak bu iş için mi yapıyorlar?” diyerek küçümseyen ve “eskiden reçete okumak için eczacılar vardı” gibi ifadelerle mesleğimizin kutsiyetine, itibarına ve saygınlığına zarar veren söylemler kullanılmıştır.

Eczacılık mesleği, yalnızca ilaç dağıtan değil; hastaların tedavi süreçlerini destekleyen, onlara rehberlik eden ve toplum sağlığını korumak adına bilimsel bilgiyle hareket eden bir sağlık profesyonelliğidir. Eczacılar, toplum sağlığının korunmasında hayati bir rol oynayan sağlık çalışanlarıdır ve hiçbir kişi ya da kurumun bu mesleğin saygınlığını küçültme hakkı yoktur.

ECZACILAR HALK SAĞLIĞININ KORUYUCULARIDIR

Bizler, Çorum Eczacı Odası olarak, eczacılık mesleğine yönelik bu tür saygısız ifadeleri ve küçümseyici yaklaşımları kesinlikle kabul etmiyoruz. Eczacılar, her gün hastaların ihtiyaçlarını karşılamak, tedavi süreçlerine destek olmak ve onların sağlıkla ilgili sorunlarını çözmek adına özveriyle çalışmaktadır. Eczacılık mesleği, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gece gündüz demeden çalışan sağlık neferlerinin oluşturduğu kutsal bir meslektir.

30.000 ECZACIDAN ÖZÜR DİLEYİN!

Söz konusu televizyon kanalında yer alan bu programda eczacılık mesleğini küçümseyen, itibarını zedeleyen ve meslek onurunu hedef alan ifadeleri kullanan kanal yetkilileri, program sunucusu ve yorumculardan 30.000 eczacıdan derhal özür dilemelerini talep ediyoruz. Bu açıklamalar, yalnızca mesleğimize değil, aynı zamanda mesleğimizi icra eden her bir eczacının emeğine ve çabasına da hakaret niteliğindedir.

SUÇ DUYURUSU VE HUKUKİ ADIMLAR

Çorum Eczacı Odası olarak, Türk Eczacıları Birliği’ne çağrıda bulunuyor ve bu konuda gerekli hukuki süreçlerin başlatılmasını talep ediyoruz. Söz konusu televizyon kanalı, ilgili program, sunucu ve yorumcular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulmasını, kamuoyuna yönelik yazılı bir basın açıklaması yapılmasını ve sorumluların gerekli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması için her türlü adımın atılmasını istiyoruz.

ECZACILIK MESLEĞİNE SAYGI VE ONURLA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Mesleğimizin onurunu, değerini ve kutsiyetini korumak adına Türk Eczacıları Birliği ve tüm meslektaşlarımızla birlikte hareket edeceğimizi, bu tür saldırılara karşı asla sessiz kalmayacağımızı ve eczacılık mesleğini her daim savunacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”