Afacan ve Sak ziyaretlerde Köylü, Erkoç ve Sezgin’e görevlerinde başarılar dileyerek Vergi Haftalarını kutladı. Ziyaretlerde yerel ve genel konuların yanısıra mali, vergi ve enflasyon muhasebeleri konuları ele alındı.

Öte yandan Oda Başkanı Erol Afacan, vergi bilincinin artırılmasına katkı sağlayacaklarını söyledi. Bu haftanın önemine işaret ederek; “Vergiler, kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılarak sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanlarda hizmetlerin sunulmasına katkıda bulunur” diye konuşan Erol Afacan vergilerin toplumun refahı ve devletin faaliyetleri için gerekli olan kaynakların temin edilmesinde kritik bir rol oynadığını Vergi Haftası’nın vergi bilincini artırmak ve vergi sisteminin önemini vurgulamak için önemli bir fırsat olduğunu hatırlattı.

Ecz. Erol Afacan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Vergiler, kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılarak sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanlarda hizmetlerin sunulmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda vergiler, adil bir gelir dağılımı sağlamak ve sosyal adaleti desteklemek için kullanılır.

Vergi Haftası, sadece vatandaşların vergi ödevlerini hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda vergi mükelleflerinin haklarını ve sorumluluklarını anlamaları için bir fırsat sunar. Vergi bilinci ve vergi uyumu, toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir faktördür. Ve de daha adil, günümüz ve gelecek koşullarına adapte olabilen, sürdürülebilir teşvik edici bir vergi sistemi üzerinde hep birlikte çalışmalıyız.

Çorum Eczacı Odası olarak, vergi sisteminin işleyişine ve vergi bilincinin artırılmasına katkı sağlama taahhüdümüzü yineliyoruz. Vergi Haftası'nın, vergi mükelleflerinin bilinçlenmesine ve vergi ödemelerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasına yönelik farkındalığı artırmasını umuyoruz.

Bu vesileyle Vergi Haftası'nı kutlarken tüm vergi mükelleflerine, vergi otoritelerine ve kamu kurumlarına teşekkür ediyoruz. Vergilerin toplumumuzun gelişimi ve refahı için önemli bir araç olduğunu hatırlatarak, vergi bilincinin artırılmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ