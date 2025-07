45. Bölge Çorum Eczacı Odası, Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırısı ile başlayan ve Gazze’de yaklaşık 20 aydır yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Sessiz kalmanın suça ortak olmak anlamına geleceğini dile getiren Çorum Eczacı Odası Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek adına bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Gazze’de temel yaşam haklarının sistematik biçimde ihlal edildiği, sağlık hizmetlerinin tamamen çöktüğü ve binlerce masum insanın açlık, susuzluk ve ilaçsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı.

“Gazze’de yaşanan insanlık dramını büyük bir endişe ve derin bir üzüntüyle takip ediyoruz” denilen açıklamada her geçen gün daha da ağırlaşan insani krizin, özellikle kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak açlık ve susuzluğun pençesinde çaresiz bıraktığı, binlerce masum canın yitip gitmesine neden olduğu kaydedildi.

İnsanlığın gözleri önünde cereyan eden bu trajik tablonun hepimiz için büyük bir utanç kaynağı olduğu ifade edilen açıklamada Gazze’de uygulanan ablukalar, süregelen çatışmalar ve insani yardımların engellenmesiyle bölgenin tam anlamıyla bir felaketin eşiğine sürüklendiği ifade edilerek sağlığın en temel insan hakkı olduğuna da dikkat çekildi.

Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. “Hastaneler işlevsiz hale gelmiş, eczaneler ilaçsız kalmış, sağlık hizmetleri tamamen çökmüştür. Çocukların açlıktan ölmesi, annelerin bebeklerini besleyememesi, yaşlıların susuzluk ve ilaçsızlıktan tükenmesi; bu manzaralar sadece haber başlıkları değil, vicdanlarımızı derinden yaralayan, kalbimize saplanan hançerlerdir.

Çorum Eczacı Odası, uluslararası kuruluşlara, hükümetlere ve insani yardım örgütlerine bölgeye acil, kesintisiz ve güvenli insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunuluyoruz. Hiçbir siyasi veya ideolojik gerekçe, masum insanların açlıktan ölmesini meşrulaştıramaz. Bu topraklarda yaşanan acılar, tüm insanlığın ortak acısıdır. Vicdan sahibi her bireyin bu duruma duyarsız kalmaması, elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini düşünüyoruz. Üzerimize düşen insani sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtiyor, tüm insanlığı bu utanç tablosuna son vermeye davet ediyoruz.”

Çorum Eczacı Odası, ayrıca insanlık vicdanının daha güçlü ses çıkarmasını umut ettiklerini ifade ederek, Gazze’deki bu trajediye bir an önce son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi