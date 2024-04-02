Oda Başkanı Erol Afacan’ın verdiği bilgiye göre, iftar programına İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir ve eşi, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem ve eşi Ecz. Gizem Erdem, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Sibel Zorlu, TEB Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Furkan Kızıltoprak, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ecz. Abdul Samed Erdal, Tabip Odası Başkanı Dr. Veli Nayman ve eşi, Diş Hekimler Odası Dt. Ali Hasdemir ve eşi, İskoop Amasya Şube Müdürü Hüseyin Erdoğan, Bölge Sorumlusu Ömer Özgür Uğur, Allıance Healtchare Ecza Deposu Samsun Şube Müdürü Reşit Eroğlu, Çorum Şube Müdürü Murat Kemeç, Nevzat Ecza Depo Müdürü Çağlar Yılmaz ve eşi, Nevzat Ecza Deposu İlaç Mümessili Mustafa Bulut, İdeal Ecza Depo Müdürü Sefer Kalkan, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu eczacıları Ecz. Evren Dinler ve Ecz. Yakup Şahin, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi eczacıları, serbest eczane sahibi eczacılar, Oda çalışanları ve aileleri katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR