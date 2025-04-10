Çorum'un tanınmış simalarından Eczacı Tuncer Anaklı'nın Ankara Aselsan'da mühendis olarak görev yapan kızı Zeynep Anaklı Erdem (42) dün gece saat 22.00 sıralarında böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Liv Hospital'da hayatını kaybetti.

Lütfiye - Tuncer Anaklı'nın kızları, Mete Anaklı'nın ablası, yine Aselsan'da mühendis Emre Erdem'in eşi, İpek ve Mert Erdem'in anneleri olan Zeynep Anaklı Erdem'in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Ankara Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.