Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Pazar günü Çorluspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanacak olan 3.Lig 3.Grup 2.hafta maçını Çorum bölgesi hakemlerinden Ahmet Ecevit yönetecek. Çorlu Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçta Ecevit’in yardımcılıklarını Kayseri bölgesinden Erkan Kırçıl ve Ankara bölgesinden Mustafa Pelit yapacak. Yine Kayseri bölgesinden Hacı Güverti ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA