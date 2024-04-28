Artenino Yayınları’ndan çıkan “Spor Yapıp Sağlıklı Besleniyorum” hikâye kitabı serisinin ilk iki kitabı: “Ece ve Efe Yoga Günü” ve “Ece ve Efe Yüzme Günü” büyük ilgi ile karşılandı. Kitapların ilk baskısı çıktığı hafta tükendi ve hızla yeni baskıya geçildi.

Etiler Happy Nest’te gerçekleştirilen lansman davetinde aralarında Didem Uzel Sarı ve Şebnem Özinal’ın da bulunduğu ünlü anneler ve anne influencerlar bir araya geldi.

Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme seminerleri veren, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve sosyal medyayı aktif kullanan Ece Vahapoğlu; yıllardır yazdığı on kişisel gelişim kitabının ardından ilk kez; spor, beslenme ve sağlıklı yaşamı konu edindiği çocuk hikâyeleri ile kitap severler ve çocuklarla buluşuyor.

Ece Vahapoğlu ve oğlu Efe’nin; sportif aktiviteler ve sağlıklı yiyecekler dünyasının satır aralarında yer alan küçük yaşam mottoları, çocuk dünyasına farklı bir bakış açısı kazandırması sebebiyle de dikkat çekiyor.

Ece Vahapoğlu, 3-7 yaş arası çocuklara hitap eden yeni kitabı hakkındaki bilgileri kitap severlerle paylaştı: "Bu hikâye kitabı serimizde, bizim Efe ile birlikte yapmayı sevdiğimiz birçok etkinlik yer alıyor. Serinin her kitabında farklı bir spor dalı ile ilgili bilgiler mevcut. Sporun yanı sıra sağlıklı atıştırmalık tariflerimizle sizi çocuğunuzla yapabileceğiniz keyifli mutfak etkinliklerine yönlendiriyoruz. Çevreye duyarlı, sağlıklı beslenen ve spor yapan yeni nesiller yetişmesi dileğiyle..." dedi.

Editör: Haber Merkezi