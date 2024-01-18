Yılın En Başarılı Influencer İletişimi kategorisinde Nestle Health Science’ın Optifibre markası ile Ece Vahapoğlu Fit Menü projesi, jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Happy Moon’s bünyesindeki İkon restoranlarında bitkisel lif kaynağı Optifibre ile birlikte hazırladığı Fit Menü projesi ile ödül alan Ece Vahapoğlu, haklı gurur yaşadı.

Fit görüntüsü ve başarılı sunumuyla takdir toplayan Vahapoğlu, “20 yıldır istikrarla çalışmanın, sürekli kendini geliştirmenin güzel sonuçlarını almak beni çok mutlu ediyor ve çıtayı yükselterek devam etmek için ilham oluyor” dedi.