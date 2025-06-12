Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım, Hastane Başhekim Vekili Op. Dr. Mehmet Kılıç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Tuba Karakaş tarafından katılımcı ebelere katılım belgeleri takdim edildi.

Sağlık Müdürü Zehir, kapanış programın da yaptığı konuşmada, normal doğumun, anne ve bebek sağlığı açısından ne denli önemli bir yer tuttuğuna değinerek, bu sürecin güçlendirilmesinin sağlıklı bir toplum için temel bir adım olduğunu vurguladı. Sinan Zehir ayrıca, ebelik mesleğinin geliştirilmesinin bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynadığına dikkat çekerek ebelerin doğum sürecindeki etkilerinin önemini bir kez daha ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve normal doğumu yaygınlaştırmak adına yürütülen eğitim programının hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitmenler ve katılımcılara teşekkür edildi.

Editör: Haber Merkezi