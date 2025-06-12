Çorum Valisi Ali Çalgan, merkeze bağlı Sırıklı Köyü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Köy Muhtarı Zeynep Tufan ve vatandaşlar tarafından karşılanan ve onlarla sohbet eden Vali Ali Çalgan, türbe, cami, cemevi ve okul binasında incelemelerde bulundu, köy halkıyla yakından ilgilendi.

Yapıların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ali Çalgan, köyde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Köy ziyareti sırasında vatandaşlarla da birebir ilgilenen Vali Çalgan, köyün büyüklerinden Hasan amca ve Satı teyzenin evine misafir oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, köyün geçmişi ve sosyal yapısına dair sohbet edildi; büyüklerin hayır duaları alındı.

Vali Çalgan, köyün kültürel yapısına, birlik ve beraberliğine katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür ederken, kamu hizmetlerinin en ücra köşelere kadar ulaştırılması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR