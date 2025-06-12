Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel hale getirilen “Han Sohbetleri” etkinliği, kültür ve düşünce dolu bir akşamla Çorumluları bir araya getirmeye devam ediyor. Bu ayın konuğu, yazar kimliğinin yanı sıra hekimliğiyle de tanınan Altay Cem Meriç olacak.

“Okumak ve Yaşamak” temasıyla gerçekleştirilecek olan söyleşi bugün saat 20.30’da Velipaşa Hanı’nda başlayacak.

Katılımcılar, Altay Cem Meriç’in kaleminden ve yaşam deneyimlerinden süzülen hikâyelerle hem okumaya hem de hayata dair yeni bakış açıları kazanacak. Edebiyat ve yaşam arasındaki güçlü bağın ele alınacağı bu özel gecede, anlamlı bir kültürel paylaşım ortamı sunulacak.

Belediye tarafından yapılan açıklamada etkinliğe tüm Çorumlular davet edildi.

Editör: Haber Merkezi