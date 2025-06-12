Çorum merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2A sınıfı Öğretmen Beyhan Ateş, 2A sınıfı öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan sergi büyük beğeni topladı.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve okullarda uygulanan “Dilimizin Zenginlikleri, Ailemle Eğitim Yolculuğum, Yaşam Becerileri Projesi” ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Köklerinden Geleceğe Projesi” etkinlikleri ve çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve davetliler tarafından yapıldı.

Serginin açılışına Çağlar’ın yanısıra İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Arslan Arslan, Müslüm Kılıç, Hacı Hüseyin Asar, Kutluhan Cüce, Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı, okul yöneticileri ve veliler katılım sağladı.

Bu tip sergi ve etkinlik çalışmalarının, öğrencilerin sosyal, zihinsel ve kişisel gelişimleri üzerinde olumlu etkileri olduğu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ninde bu tarz çalışmaları içeren etkinlikler üzerine hazırlandığı, böyle örnek çalışmalarının önümüzdeki süreçlerde de devam edeceği yetkililer tarafından belirtildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ