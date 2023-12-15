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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak için uygulamaya konulan "Mobil Göç Aracı" sayısı 97'ye yükseldi.

Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da İstanbul'da 38 Mobil Göç Aracı ile başlayan uygulama, daha sonra Ankara'da 5, İzmir'de 8, Adana ve Bursa'da 3'er araçla devam etti. 1 Aralık'tan itibaren diğer 25 büyükşehirde 40 aracın dahil olmasıyla şu anda 97 araçla bu alanda hizmet veriliyor.

Güvenlik birimleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde şüpheli gördükleri kişilerin kimlik bilgilerini kontrol ediyor.

Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla "Mobil Göç Noktaları"ndaki araçlara götürülüyor. Burada ise Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar polis ekipleri eşliğinde geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor.