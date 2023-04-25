2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, beklenildiği gibi seyircisiz oynama cezasına çarptırdı.

Lider Çorum FK, 19 Nisan’da, Bursa temsilcisi İnegölspor’u konuk ederken, 2-0 kazandığı maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK, yaptığı toplantıda, “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda beşinci kez gerçekleşmesi nedeniyle Çorum FK’ya kendi evinde “1 maç seyircisiz” oynama cezası ve 6 bin lira da para cezası verdi.

69 puanla liderlik koltuğunda oturan Çorum FK, 30 Nisan’daki Düzcespor maçını seyircisiz oynayacak.

YILDIZ’A 3 AY HAK MAHRUMİYETİ

Öte yandan, Çorum FK’nın CEO’su Abdulhamit Yıldız da İnegölspor maçında hakem soyunma odası koridorlarında, hakemlere yönelik “Hakareti” nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunması ve akreditasyon kartının görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı “talimatlara aykırılık” nedeniyle “ihtar” verdi.

(Hüseyin AŞKIN)