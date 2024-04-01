Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'un Düvenci Beldesi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Necmettin Yalçın üçüncü kez kazanmayı başardı.

AK Parti'nin adayı olan Necmettin Yalçın seçimde 415 oy alırken, MHP'nin adayı İsmail Türk ise 358 oyda kaldı. Arif Aksoy ve Cemal Boyraz’ın ise oyları geride kaldı.

Necmettin Yalçın 2014 ve 2019 yerel seçimlerinin ardından bu dönemde zaferini ilan ederek 3.kez Düvenci Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

NECMETTİN YALÇIN KİMDİR?

1959 yılında Düvenci Beldesi'nde doğdu. Ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi ise Çorum Lisesi'nde tamamladı.

Kütahya Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdikten sonra 1981 yılında sınıf öğretmeni olarak göreve başlayan Yalçın, öğretmenlik mesleğinden istifa ederek 2014 seçimlerinde AK Parti'den Düvenci Belediye Başkanı seçildi.

2014 yılından itibaren Belediye Başkanlığı görevini yürüten Necmettin Yalçın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Editör: Haber Merkezi