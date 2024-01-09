Çorum’da ayağının takılması sonucu düşerek başını taşa çarpan kişi hayatını kaybetti.
5 Ocak’ta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıktıktan kısa süre sonra eşi ile birlikte yürürken ayağının takılması sonucu düşerek başını taşa çarpan Feyzullah Demir(74), ağır yaralandı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Demir tedavi gördüğü yoğun bakımda 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Demir’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı