Düşmanlıklarıyla bilinen hayvanların koyun koyuna yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kedi ve köpekler, yıllardan beri aralarındaki düşmanlıkla tanınıyor. Bu minvalde, Sakarya’nın Geyve ilçesinde sahipsiz sokak hayvanı olan kedi ve köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü. Otluk alanda birlikte vakit geçiren kedi ile köpeğin her gün sarılarak uyuduğu öğrenildi. Nadiren de olsa görülen bu iki türün aralarındaki dostluk vatandaşların yüreklerini ısıtıyor. Düşmanlıklarıyla bilinen hayvanların koyun koyuna yattığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otluk alanda kedi ile köpeğin koyun koyuna yatması ve oyun oynaması yer alıyor.

Editör: İHA AJANS