Yeni sezon birinci etap hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Çorum FK’da çift idman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde sabah saat 10.00’da salonda kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar akşam ise toplu çalışmalar yaptı. Bülent Üstünel Tesisleri’nde saat 18.30’da gerçekleşen günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde tam saha çabukluk ve dayanaklılık içeren bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar yan top çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar yarın yapılacak antrenman ile devam edecek.