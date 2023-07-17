Dünya nüfusunun 10 milyara ulaştığında gıda ihtiyacının daha belirgin olacağına dikkat çeken Organik Tarım ve Güvenliği Gıda Derneği Başkanı Atak, tarımda çiftçi ve köylünün yanı sıra balkonunda, bahçesinde üreten üreticinin önemsenmesi gerektiğini kaydetti.

Atak, tarlada ve bahçede çürütülen, çöpe atılıp israf edilen her ürünün zarar olarak kabul edilmesi ve desteklerin ve teşviklerin yeniden belirlenmesinin gerektiğini vurguladı.

“DÜNYA NÜFUSU 10 MİLYARA ÇIKTIĞINDA BİZİ NE BEKLİYOR?”

OECD ve FAO’nun yayımladığı son Tarımsal Görünüm Raporu’na göre, gelecek 10 yılda nüfus artışına bağlı olarak gıda tüketiminin yüzde 1.4 artacağını ifade eden Atak, buna karşılık gıda üretiminin yüzde 1.1 seviyelerinde olacağını dile getirdi.

Dünyada 13 milyar hektar arazi bulunduğunu, bunun 5 milyarının tarım yapılabilir nitelikte olduğunu belirten Duran Atak, “Sadece 1.5 milyar hektarında tarım yapılabiliyor, 3.5 milyar hektar arazide tarım yapılamıyor. 1.5 milyar alanda yapılan tarım da günden güne azalıyor. Dünya nüfusu 3 milyarken de 1.5 milyar hektar tarım yapılabilir arazi vardı” dedi.

“TARIM İŞÇİLİĞİ YOK OLUYOR”

İnşaat işçisi kadar ücret alamayan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarım işçiliği ile ilgili radikal kararlar alınıp tarım işçisinin çıraklık ve kalfalık üzerine yeniden canlandırılması gerektiğine vurgu yapan Duran Atak, “Aksi halde tarım sektörü gelecekte kendi insan gücünden yoksun kalacak. İthal insan gücü yeterli olmayacak, birçok Avrupa ülkesi gibi daha yüksek iş gücü maliyetiyle karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.