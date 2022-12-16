Çorum Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, Çorum Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Başkanı Metin Akkuş başta olmak üzere yüzlerce davetlinin katılımı ile önceki gün saat açılışı yapılan program bugün ve yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Etkinlikte, “Dünyanın Merkezi”, uygarlık, kültür ve sanayi kenti Çorum, tarihi, kültür değerleri, gastronomisi ve ekonomik bakımdan ulaştığı yüksek seviye ile tanıtılacak. Musa Tunoğlu’nun organize ettiği etkinliklerde 36 adet kültür, 59 yöresel, 16 yemek standı yer alıyor. Tahsin Özcan ve Nur Bakan tarafından sunulan tanıtım günlerinde Resul Dündar, Cemalettin Kurtoğlu, Ahmet Denizer, Gül Esin, Metin Çay, Bahar Duman, Serkan Bardak, Gülsüm Kahraman, Ali Gürsoy, Zübeyir Haksever ve Şevket Doğan gibi çok sayıda sanatçı konser verecek.



(Volkan SINAYUÇ)

