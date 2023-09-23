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MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik ve Merkez İlçe Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Çorum’un her alanda gelişmesi için yapılacak konular hakkında istişarede bulundular.

Çorumlu insanların çalışkan ve üretken olduğunu kaydeden Milletvekili Vahit Kayrıcı, iş insanı, esnaf ve sanatkârın bir toplum için ne derece önemli olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

OSB’si ile esnafı ile sanayici ile memleketi için birlikte hareket edeceğini belirten Kayrıcı, “Bölgemizdeki avantajları yine bölgemize ve ülkemize kazandırmak için çalışmalarda en ön saflarda yer alacağız. Yaşadığımız yer, daha iyisini hak ediyor ve bu potansiyele sahip. Bu potansiyelimizi Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızla, diğer STK’larımızla, OSB’lerimizle birlikte hareket ederek yapacağımız güzel çalışmalarla bölgemize katkı sağlayacağına şüphem yoktur.” dedi.

Milletvekili Vahit Kayrıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaranhıncal, Milletvekili Kayrıcı’ya, “İnanıyorum ki sizlerle birlikte Çorumlu sanayicimiz, esnafımız ve sanatkârlarımız için birlikte önemli projeleri hayata geçireceğiz. Sanayisi, ticareti, tarihi turizmi ve tarım alanları olarak avantajlı konumda yer alıyoruz. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve dünyada daha fazla söz sahibi olmak için ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız” dedi.

Başaranhıncal, “Ülkemizin bekası ve dünyada yeni zaferler kazanabilmemiz için ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Çorum’umuz için çok çalışmalıyız. Yatırımlarımıza devam etmeliyiz ve üretimimizi, istihdamı ve ihracatımızı artırmalıyız. Bilindiği gibi Çorum sanayi kentidir. Çok önemli sanayi kültürü var. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde iyi değerlendirmeliyiz. ÇTSO’nun siyaset üstü, Çorum’un ekonomik geleceğinin kurgulandığı, kentin menfaatine olacak tüm görüş ve önerilerin konuşulduğu bir kurum olduğunu ifade ederek, “ÇTSO olarak, tüm görüşmelerimizi, üyelerimiz ve iş insanlarımızın sorumluluğunu hissederek gerçekleştiriyor, onların bizlere ilettiği talepleri bu vesileyle sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de bu taleplerin hayata geçirilmesi noktasında üst düzey sorumluluk alacağınızı biliyoruz. Ülkemiz ve memleketimizim kalkınması için çalışan herkesin yanındayız, güç birliğine hazırız. Sayın Milletvekilimize, İl Başkanımıza ve Merkez İlçe Başkanımıza Ülkü Ocakları Başkanımıza ve beraberinizdeki arkadaşlara nazik ziyaretleri için teşekkür ederek görevinizde başarılar diliyorum" dedi.