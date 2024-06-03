Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Hanımeli Yöresel Ürünler tarafından süt üretimi ve tüketimine dikkati çekmek amacıyla Kadeş Barış Meydanı'na stant kuruldu.

Etkinlikte Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya öğrencilere süt dağıttı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, süt tüketimini artırmak ve teşvik etmek amacıyla bu tür programları artıracaklarını söylerken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, süt ve süt ürünleri tüketimi konusunda tavsiye verdi.

Dünya Süt Günü'nde süte dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirten Vali Zülkif Dağlı ise ve süt ürünlerinin faydalarını anlatmak, süt tüketimini arttırma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, çocuklara sağlıklı bir yaşam için süt ve süt ürünlerini tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi