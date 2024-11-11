Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Çorum Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, yönetim kurulu ve işyeri temsilcileri ile birlikte Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan radyoloji çalışanlarını ziyaret etti.

Radyoloji çalışanlarının 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü'nü kutlayan Saatcı, “Radyoloji modern tıbbın birçok yerinde teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Sağlık sisteminin olmazsa olmazı bu görevi ifa eden, bu görevi ifa ederken de radyasyona maruz kalan, en iyi haliyle iyonize havayı soluyan teknisyeninden doktoruna kadar vefakârca, fedakârca emek veren tüm radyoloji çalışanlarımızın 8.Kasım Dünya Radyoloji Günü'nü kutluyoruz” dedi.

Saatcı, radyoloji çalışanlarının başta çalışma şartları olmak üzere ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için sahada gereken mücadelenin verildiğini kaydetti.

Saatcı, kutlamalarda kendilerini yalnız bırakmayan Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut ve diğer yöneticilere teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK