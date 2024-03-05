Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı Coşgunsu, Dumlupınar’da vatandaşlarla buluştu. Coşgunsu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Nadık Cemevi'nde “Sultan Ana” olarak bilinen Sultan Kümbet’i ziyaret eden Coşgunsu, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak partinin yerel seçimlere ilişkin projeleri hakkında bilgi verdi. Coşgunsu, Sultan Kümbet’e güler yüzlü sohbeti ve sıcak ilgisinden dolayı teşekkür ederken, Kümbet ise, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel seçimlerde Gelecek Partililere başarılar diledi.

Ardından Dumlupınar’da bulunan İşletmeciliğini Talip Yasakçının yaptığı Murat Kıraathanesine de giden Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu, kahvehanede mahalle halkı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

İsmail Barış Coşgunsu, seçilmesi durumunda, unutulmuş pek fazla hizmet götürülmemiş olan Dumlupınar’a hak ettiği hizmetleri fazlasıyla vereceklerinin sözünü verdi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ