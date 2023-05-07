İskilip kökenli olan Mustafa Duduoğlu, İskilip dolması yaptırarak, öğle saatlerinden ikindi saatlerine kadar fabrikasını ziyaret edenlere, yine İskilip’e özgü sirkeli cacıkla birlikte ikram etti.

15’incisi gerçekleştirilen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, esnaf ve tüccarlar katıldı.

Konuklarını oğulları ile birlikte karşılayıp ağırlayan Mustafa Duduoğlu, bir Hıdrellez’i daha aile geleneğine uygun şekilde, dostlarıyla beraber kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

(Taner ŞİMŞEK)