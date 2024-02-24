Meryem Özkeser, Ali Cengiz Korkmaz, Mustafa Korkmaz ve Sevgi Çadır’ın babaları, Recep Özkeser ile Melike ve Gülnur Korkmaz’ın kayınpederi, Furkan Korkmaz ve Duhan Melih Korkmaz’ın dedeleri olan Ali Osman Korkmaz’ın cenazesi, yarın (25 Şubat 2024 Pazar günü) saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak, Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.