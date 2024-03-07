Anma programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Belediye Başkan Adayı Mimar Levent Çöphüseyinoğlu, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, partililer ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar katıldı.

Zafer Çarşısı Camii İmam-Hatibi Hasan Şener’in dua okumasının ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, seçilmesi halinde Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun izinde Çorum’u daha yaşanabilir bir kent yapmak için çaba göstereceğini söyledi.



İl Başkanı Dinçer Solmaz ise Çorum denilince akla temizliğin geldiğini belirterek, “Temizlik denilince de akla hiç kuşkusuz Dr. Turhan Kılıçcıoğlu geliyor” ifadesini kullandı.

Milletvekili Mehmet Tahtasız da yaptığı konuşmada Kılıçcıoğlu’nun Çorum’da kimseyi ayırmadan herkese eşit bir şekilde hizmet götürdüğünü kaydederek, sosyal-demokrat belediyeciliğin en güzel örneğinin Çorum’da hayata geçirildiğini söyledi. Kılıçcıoğlu’nun vefatının ardından Çorum’un sosyal-demokrat belediyeciliğin hizmetlerinden mahrum kaldığını belirten Tahtasız, 31 Mart seçimlerinde Çorum’u yeniden Kılıçcıoğlu belediyeciliği ile buluşturacaklarını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Kılıçcıoğlu’nun mezarına karanfil bırakıldı.



KILIÇCIOĞLU 63 YAŞINDA

ARAMIZDAN AYRILMIŞTI

Kılıçcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı sıfatını taşırken ve 27 Mart 1994 tarihindeki seçim için yeniden aday olmuş, seçimlere 20 gün kala 7 Mart 1994 günü ani bir beyin kanaması sonucu 63 yaşında aramızdan ayrılmıştı.