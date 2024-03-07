Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Genel Başkanı Abdullah İslam, Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Muhammet Fatih Kirenci ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, GSB İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Göç İdaresi Müdürü İdris Coşkun ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çorum'da eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar, uluslararası öğrencilerin kamu diplomasisi ve ülke ekonomisine katkıları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin yıllık 2.1 milyar dolar ekonomik katkı sağladığını belirten Abdullah İslam, Çorum'da ise bu rakamın 200 milyon liranın üstünde olduğunu ve şehir ekonomisine de ciddi katkı sağladığını dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi