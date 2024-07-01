Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ve Değişim Kurs öğrencisi Davut Ayaz Arslan, 2024 LGS’de 89 doğru 1 yanlış yaparak, Çorum’un iki il birincisinden biri oldu.

Davut Ayaz Arslan’ın 3 yıldır Değişim Kurs’un öğrencisi olduğu bildirildi.

Bunun dışında, Türkiye geneli sıralamasında yüzde 1’lik dilimde 8, yüzde 1-2 arasında 5, yüzde 2-3 arasında 5, yüzde 3-4 arasında 6 ve yüzde 4-5 arasında da 10 öğrencisi bulunan Değişim Kurs’un, son 3 yıldır sürdürdüğü başarısına bir yenisini eklediği ifade edildi.