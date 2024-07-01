Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Ankara’daki büyükelçiliklerle, üniversitelerle, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütleriyle kurduğu kültürel bağlar sayesinde, Çorum’un tanıtımına yönelik “nitelikli” etkinlikler gerçekleştiriyor.

Bilan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde de Çorum’u güçlü biçimde temsil edebilmek için var gücüyle çalışıyor. Nitekim, Ankara Kent Konseyi yönetimi olarak en son Beypazarı, Güdül ve Ayaş belediye başkanlarını ziyaret ederek yeni projelerini anlattıklarını belirten Alper Bilan, “Çorum yararına olacak ve varsa dile getiriyor, Çorum’un sesi olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kent Konseyi yönetimi olarak siyasi ayrım yapmadan ve kimseyi ötekileştirmeden toplum yararını öne çıkaran “kucaklayıcı” bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Vakıf 19 Başkanı Bilan, daha önce de Kahramankazan, Kızılcahamam ve Çamlıdere belediye başkanlarına ziyarette bulunduklarını hatırlattı. Bilan, Kent Konseyi Başkanı, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’a “birleştirici” önderliği nedeniyle teşekkür etti.