5 Eylül 2024 tarihinde kalp krizi geçirerek Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Beyin Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Ömer Akkaş, hastaneden taburcu olarak Çorum’a geldi ve evinde istirahate çekildi.
Çorum’un sevilen hekimlerinden Dr. Akkaş’ın geçirdiği kalp krizi sonucu ilk müdahale Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde yapılmış, kapalı damarların açılması mümkün olmayınca ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Şehir Hastanesi’nde Dr. Akkaş’ın kalbine pil takıldığı ve hayati tehlikenin atlatıldığı, bunun ardından taburcu edildiği öğrenildi.
ÇORUM HABER, Dr. Ömer Akkaş’a geçmiş olsun der, şifa ve esenlikler diler.