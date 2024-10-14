Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili Av. Ali Beyaz’ın dayısı, Çorum’un sevilen simalarından Radyoloji doktoru Dr. Metin Karahan, hayatını kaybetti.

Mine ve Murat Karahan’ın babası, Roger mütehassı, emekli doktor Metin Karahan, 82 yaşında vefat etti.

Evinde kalp krizi geçirerek vefat eden Karahan, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi Abdibey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi