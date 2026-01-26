Ankara’da yaşayan Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Dr. Hüseyin Örs (77), dün sabah saat 04.00 sıralarında, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bir süre Sungurlu’da da görev yapmış olan Dr. Hüseyin Örs, Ankara’da, kendi kuşağının popüler isimlerinden biriydi.

Sungurlu’dan Avukat Sevim Tütüncüoğlu Örs’ün eşi, Endüstri Mühendisi Atınç Örs ve Başkent Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Damla Örs Şendoğan’ın babaları, Opr.Dr. Ahmet Celalettin Şendoğan’ın kayınpederi olan Dr. Hüseyin Örs’ün cenazesi, dün Gölbaşı Mezarlık Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra burada toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.