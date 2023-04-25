YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde partisinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ilimize geleceği belirtildi.

Bu kapsamda Fatih Erbakan bugün ilimizde bir dizi programa katılacak. Partilileri tarafından saat 12.00’de Ankara yolu Fiat bayii önünde karşılanacak olan Fatih Erbakan, Valilik önünden Gazi Caddesi boyunca esnaf ziyaretinde bulunarak yürüyerek Azap Ahmet Camii’ne geçecek.

Burada namazını kıldıktan sonra ise saat 13.00’de Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda parti standını ziyaret ederek halka seslenecek. Burada bir basın toplantısı da düzenleyerek soruları yanıtlayacak olan Erbakan saat 14.00’de Alaca’ya hareket edere burada çeşitli etkinliklere katılacak.

(Volkan SINAYUÇ)