Çorum merkeze bağlı Tarhan Köyü sakinlerinden Cemal Coşkun’un kızı Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Dr. Emel Coşkun, yakalandığı hastalığa yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybetti.

14 yıl Çorum’da çeşitli firmalarda kimya mühendisi olarak çalışan Dr. Emel Coşkun’un vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Coşkun’un cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Tarhan Köyü’nde toprağa verildi. Merhumun yakınları cenaze erkanında fenalık geçirdi.

Cenazeye CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Nihat Karalar ile yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.