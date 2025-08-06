İl Genel Meclisi’ndeki konuşmasında, Altın madenciliğinde kullanılan siyanürün, en küçük bir sızıntı halinde bile toprakları, yeraltı ve yerüstü sularını, tarım alanlarını geri dönüşü olmayan şekilde zehirlediğini ifade eden Veli Uysal, “Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan çevre felaketleri, bize bu gerçeği defalarca göstermiştir. En son Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kayması ve siyanür sızıntısı, halk sağlığının ve doğanın nasıl tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.” ifadesini kullandı.

İskilip ve Osmancık halkına ait toprakların, suların, tarım ve hayvancılığın, çocukların geleceğinin siyanüre kurban edilmesine karşı olduklarını vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu proje sadece çevreyi değil, halk sağlığını da ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.

Bu projede ısrar edilmesi halinde, doğacak zararların telafisi mümkün olmayacaktır.

CHP grubu olarak; çevreye, doğaya, tarıma, suya, havaya ve insan sağlığına zarar verecek her türlü projeye karşı olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.

Başta İskilip ve Osmancık halkı olmak üzere tüm Çorumluları, sivil toplum kuruluşlarını, çevre örgütlerini, il ve belediye meclislerimizi ve basın mensuplarını bu konuda duyarlı olmaya ve sesimizi yükseltmeye davet ediyoruz.”