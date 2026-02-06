Doğan Jeotermal ve Hattuşa Termal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan, Edremit’e bağış olarak “Aile Sağlığı Merkezi” yaptırıyor.

Bilindiği gibi, Hattuşa Grubu’nun en büyük devre tatil tesisi Edremit Güre’de bulunuyor. M. Ali Doğan da, yörenin talebi doğrultusunda, sağlık tesisini Edremit Çamlıbel’de yaptırmaya karar verdi.

“Edremit Yalçın Doğan Aile Sağlığı Merkezi” ile ilgili protokol, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile hayırsever iş insanı M.Ali Doğan arasında imzalandı. Törende, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar da hazır bulundu.