Doğan, yayınlanan genelge ile; pandemi döneminde, deprem ve doğal afetler başta olmak üzere her türlü felakette, devleti ve milleti için canla başla mücadele eden, tedarik zincirinin en önemli halkası, hayatın olmazsa olmazı olan ve ömrünü 2 metrelik sacın içinde geçiren nakliyeci esnafına bayramı da arabanda geçir denildiğini ifade etti.

Herkesin işinin ustası olduğunu ve nakliyeci esnafının da yolda en ufak bir kazayla meydan vermeyecek tecrübeyle sahip olduğunu dile getiren Doğan, “Bu kararın yasağa saatler kala bildirilmesi ayrıca fecaattir. Türkiye’nin öbür ucundaki TIR şoförü bayram öncesi evine nasıl yetişecek. Yol güvenliği söz konusuysa 300 km hızla giden son model araçlar denetlenmelidir. Bu vesile ile nakliyeci esnafıyla ilgili tüm olumsuz kararlara sessiz kalıp, seyreden ülke çapında ki 700 oda yöneticimiz ve Federasyon yöneticilerimizin bayramını kutlarım” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi