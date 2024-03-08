Hafta sonu Bahçelievler Mahallesi İsmail Kakaç İlkokulu üzerinde bulunan vakıf cemevi önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapılan etkinlikte aşıklar deyişler söyledi, lokmalar paylaşıldı. Program yağan yağmur sebebiyle kesintiye uğrasa da; Türk Halk Müziği Devlet Sanatçısı Gülseren Kılıç konseri, semah gösterileri, lokma dağıtımın yapılması ve Aşık Veli Çal’ın Ali Rıza Düzgün dedenin nefesleri ile sona erdi.

Lokma etkinliğine; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, BTP İlçe Başkanı Mehmet Ali Tanık, belediye meclis üyeleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtar adaylarından; Kamil Deveci ve Orhan Başaran ile çok sayıda yurttaş katıldı.



AŞGIN: “ADALETİ

KONUŞMALIYIZ”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, selamlama konuşmasında “Biz adaleti Muhammet Mustafa’dan, Hazreti Ali’den öğrendik. Biz adaleti fazlaca konuşmalıyız, adaleti ayakta tutmamız, adaleti diri tutmamız, gereklidir. Bizim tarihimizde şöyle bir baktığımızda; adaletli olduğumuz, adil olduğumuz, hakkaniyetli olduğumuz dönemler bizim altın çağlarımız olmuş. Ne zaman adaletten sapmışız, haktan hukuktan sapmışız, yeryüzünün efendisi olan bu millet maalesef gerilemiş. Sadece kendisi gerilememiş, bütün mazlumun umudu olan, bu millet mazlumlara umut olmaktan uzaklaşmış, hakkın hakim olması için bir şey lazım deseler adalet hakikaten yeter. Nasıl ki yağmur yağdığı zaman hiçbir tarlayı hiçbir sokağa ayırmadan eşit, adil yağıyorsa devletin, belediyenin, kamu kurumlarının hepimizin adaleti de böyle olmalıdır” ifadesini kullandı.



“BİRLİK -BERABERLİK İÇİN

ABDAL LOKMALARI LAZIM”

Aşgın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bize Abdal Musa lokmaları lazım. Bizim birliğimiz, bizim beraberliğimiz lazım, dayanışmamız lazım ve insanların bu Abdal Musa lokmaları hanelerimize bereket olsun, hanelerimize huzur olsun. İnşallah azlarımız bereketli, çoklarımızı doğru yerlere kullanılan harcananlardan Rabbim eylesin. Abdal Musa lokmaları; Abdal Musa cemi sayesinde, Rabbim bu milletin arasındaki ayrılıkları fitne fesatları bir kenara koysun. Kardeşlik olsun, barış olsun, sevgi olsun.”

Başkan Aşgın, “72 millete bir tek bakmak zorundayız” söylemenin devamında birleştirici dua ve dilekleri ile konuşmasına devam ederken; Abdal Musa lokmasına katkıda bulunan ve lokma etkinliğine öncülük eden Genel Başkan Erdal Doğan’a teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.'

“ADALET ÇARESİZLİĞE ÇARE OLMAKTIR”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan ise, “Adalet tüm varlığı olduğu gibi bağrına basmaktır, adalet paylaşımdır. Mazlumun yanında olmak, yetimin elinden tutmak, çaresizliğe çare olmaktır. Adaletli bir devlet ki devletimiz adaletlidir; adaletli bir devlet hiçbir canlıyı ayırmaz, hiçbir canlıyı birbirinden ayrı görmez. Hazreti Ali’ye sormuşlar; "Devletin dini olur mu?” “devletin dini adalettir" demiş. Biz Alevisi ile, Sunisi ile Kürdü ile, Türkü ile hepimiz bir canız. Allah bizi yaratırken ayırmadı. Bu ayrımı çıkarcı ve menfaatçiler yaptı. Toplumu birbirine düşürdüler” diye konuştu.



“ADALET TERAZİSİ VİCDANIMIZDIR”

Doğan, “Adalet terazisi bizim vicdanımızdır. Asla vicdanımızı kaybetmeyelim. Benim mücadelem insanlık içindir. Adalet çizgisinden ayrılmayalım. Bu devlet Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kurduğu ve bize emanet ettiği bir devlettir. Onları takip edenler adaletli olmalıdır. Adaletli İnsan; insanı incitmez, kendi nefsine ağır geleni hiçbir insana uygulamaz. Bütün insanlar kardeştir. Allah bizleri Ahsen-i takvim üzerine yaratmıştır” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Yağmurun yağışına rağmen metanetle bekleyen oradaki canlara teşekkürlerini sunan Genel Başkanı Erdal Doğan, “Sevelim sevilelim kimseye kalmaz. Adalet çizgisinden ayrılmayalım. Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Sevginin yapamayacağı hiçbir şey yoktur” dedi.

Doğanın bozulan dengesine de vurgu yapan Genel Başkan Doğan, “kıtlıklar geliyor” uyarısı yaptı. Doğan, “İnsanı "sevgi" kurtarır. Kim bu toplumu birleştiriyorsa, yarasını sarıyorsa işte bu toplumun hakkını hak etmiş olandır" diyerek sözlerini sonlandırdı.