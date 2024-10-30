Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, doğalgaza zam hazırlıkları yapıldığını öne sürdü.

Babuşcu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, doğalgazda kademeli tarife için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade ederek, enerji yönetiminin şehir içi doğalgaz dağıtım şirketlerinden bölgedeki abonelerin tüketimlerini öngörülen kademelere göre ayırarak iletmelerini talep ettiğini belirtti.

Babuşcu’nun paylaşımı şu şekilde:

''Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli tarife için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji yönetimi, şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinden, bölgelerindeki abonelerin tüketimlerini, öngörülen kademelere ayırarak, göndermelerini istedi.

Örneğin, aylık 100-200 metreküp arası, 200-400 metreküp arası ve diğer tüketim kademeleri gibi...

Yeni yılda, doğalgazda da yıllık belli bir tüketimi aşan, gelir düzeyi yüksek abonelerde, sübvansiyon sona erecek. Bu gruba giren aboneler, kullandıkları gazın bedelini ödeyecek.

Doğalgazda sübvansiyonsuz gazın verileceği tüketim sınırı henüz belli olmadı. Bu konuda bir karar alınmadığı belirtiliyor. Ortalama tüketimi aşan, yüksek tüketimli, üst gelir grubu için sınır değerler belirlenecek ve ilan edilecek.''

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, geçen hafta yaptığı paylaşımda da elektriğe gizli zam yapıldığını açıklamıştı.