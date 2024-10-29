Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücretle ilgili beklentiler de şekillenmeye başladı. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde iki farklı seçenek masada. Birincisi asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenebileceği, bir diğeri ise 2025 yılı enflasyon hedefine göre belirleneceği yönünde. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak belirlenirken, 2025 yılı hedeflenen enflasyon ise yüzde 17.5 olarak açıklanmıştı.

Ekonomi yönetiminin yüzde 25 civarında bir asgari ücret artışı üzerinde durduğu belirtiliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD temasları sırasında 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu söyledi. Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" demişti.

UZMANLAR YÜZDE 30'LUK ARTIŞ DİYOR

Peki 2025 yılı asgari ücret gerçekleşen enflasyona göre mi belirlenecek? Yoksa enflasyona sebebiyet vermeyecek bir zam oranı mı olacak? Konuyla ilgili uzmanlar ise yeni asgari ücretin %30’luk artışla 22.102 TL olarak belirleneceğini dile getirdi.

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