112 Çağrı Merkezi GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlık etti. Toplantıya, ilgili kurumların yetkilileri de katıldı.

Patlama sonrasında bölgedeki kriz yönetimi, afet ve acil durum hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için alınacak önlemler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Vali Çalgan, olayın meydana geldiği bölgeye yönelik gerekli tedbirlerin hızla alındığını belirterek, tüm ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, sağlık, itfaiye, güvenlik ve doğalgaz şirketi temsilcilerinin yanı sıra Çorum Belediyesi ve AFAD yetkilileri de yer aldı. Doğalgaz dağıtım ağında oluşabilecek diğer olumsuzluklar ve patlamanın etkilerinin nasıl en aza indirileceği konusunda öneriler masaya yatırıldı.

Vali Ali Çalgan, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, patlamanın ardından yaraların sarılması için tüm kamu ve özel sektör birimlerinin seferber olduğunu belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Ayrıca, patlamanın nedenlerine yönelik başlatılan incelemelerin sürdüğü de kaydedildi.

Editör: Haber Merkezi