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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 790 milyon 690 bin metreküpü boru hatlarıyla, 501 milyon 140 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

İTHALAT AZALDI

Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalırken, LNG ithalatı yüzde 69 arttı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 3,2 azalarak yaklaşık 3 milyar 291 milyon 830 bin metreküp oldu. En fazla ithalat Eylülde 1 milyar 902 milyon 170 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 888 milyon 520 bin metreküple Azerbaycan ve 399 milyon 57 bin metreküple Cezayir takip etti.

Bu dönemde İran'dan doğal gaz ithal edilmedi. Cezayir'den doğal gaz ithalatı yüzde 35, Azerbaycan'dan doğal gaz ithalatı yüzde 25 ve Rusya'dan doğal gaz ithalatı yüzde 23,5 artarken, ABD'den gelen LNG miktarı yüzde 100 artarak 101 milyon 570 bin oldu.

KONUTTU DOĞALGAZ

TÜKETİMİ % 1.8 AZALDI

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 2,7 azalarak yaklaşık 3 milyar 43 milyon 500 bin metreküp oldu. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 1,3 artışla yaklaşık 1 milyar 43 milyon 930 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 13,3 azalarak 1 milyar 153 milyon 650 bin metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 1,8 azalarak 285 milyon 820 bin metreküp oldu.

STOK ARTTI

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artışla yaklaşık 5 milyar 453 milyon metreküpe yükseldi. Doğal gaz stokunun 5 milyar 151 milyon 630 bin metreküpü (yüzde 94,5) yer altı depolama tesislerinde, 301 milyon 370 bin metreküpü (yüzde 5,5) LNG terminallerinde bulunuyor.